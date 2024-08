Sangineto in lutto, oggi i funerali del 17enne Alessio Cataldo

Sarà lutto cittadino oggi a Sangineto. A proclamarlo è stato il sindaco Michele Guardia, che si è così stretto in un abbraccio ideale alla famiglia del 17enne Alessio Cataldo. Un evento spiega, il Sindaco, che ha scosso l’intera comunità e ha suscitato profonda commozione. Il rito funebre si terrà alle 10 nella chiesa Madre di Sangineto centro.

Venerdì ha inoltre avuto luogo nel pomeriggio l’autopsia sul corpo del 17enne deceduto nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale 16 in territorio di Sangineto. In precedenza erano stati disposti dalla Procura di Paola una serie di accertamenti irripetibili. Tutto questo per fare completa luce sul tragico sinistro. I familiari della vittima sono rappresentati dagli avvocati Alessandro Gaeta e Amerigo Cetraro, mentre la donna che era alla guida dell’auto (un Suv Audi) è difesa dall’avvocato Antonio Crusco.

Oltre alle condizioni del veicolo e dello scooter, l’avvocato Crusco ha anche chiesto di accertare le condizioni del manto stradale. L’incarico da parte del pm è stato conferito al consulente Vanni Vercillo che avrà 90 giorni di tempo per relazionare.