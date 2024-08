Messina, la processione della Vara su RTP con una novità: alle 7 la diretta delle fasi di preparazione. Alle 23 i fuochi d'artificio

Torna l'appuntamento che tutti i messinesi attendono: il giorno dell'Assunta e della processione della Vara. Anche quest'anno la Rtp offrirà, a tutti coloro i quali non potranno essere presenti lungo il percorso tra piazza Castronovo e piazza Duomo, la diretta dell'evento dalle 17,30 alle 22 e poi in chiusura lo spettacolo dei fuochi d'artificio, altro momento irrinunciabile, sotto la Stele della Madonnina del porto.

E la Rtp, per la prima volta in assoluto, domani racconterà in diretta dalle 7 di mattina, da piazza Castronovo, tutte le fasi della preparazione e i tanti significativi gesti rituali che accompagnano le ultime ore prima della processione.