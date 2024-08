Messina, le esequie di Alberto De Domenico in Cattedrale: "Il silenzio sembra l'unica voce adatta a un dolore così grande"

Silenzio, tanto silenzio che sa di sgomento, incredulità, dolore sordo, rotto solo dalle "parole" scritte in una dolcissima e struggente lettera dedicata alla sua sorellina. In Cattedrale stamattina l'ultimo saluto ad Alberto De Domenico, il ragazzo morto nei giorni scorsi a Vulcano dopo essersi tuffato in piscina. C'erano i familiari, gli amici, i conoscenti e anche quanti, pur non conoscendo personalmente la famiglia De Domenico, Alessandro, Marilena, Aurora e Alberto, si sono fatti carico di un dolore che è di tutti.

È sgomento anche padre Tonino Schifilliti, che lo ha visto nascere e crescere insieme alla sua sorellina Aurora, entrambi battezzati il giorno dell'Immacolata. "Il silenzio potrebbe bastare, il silenzio, il fiume di lacrime sgorgate dagli occhi di chi ha conosciuto e amato Alberto e anche di chi, senza averlo mai incontrato, ne ha sentito parlare e letto in questi giorni. Il silenzio sembra l'unica voce adatta a un dolore così grande, a un mistero così fitto, a una morte che ci lascia attoniti" ha detto il sacerdote nell'omelia, ricordando che "al di fuori della fede non avrebbe senso chiedersi perché, ma per chi". E la risposta la si trova "nella breve esistenza terrena di questo giovane, una scuola di vita per tutti".