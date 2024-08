Duplice omicidio di San Candido, Jud è morta perché ha avvertito dei rumori nella casa dei vicini

Sequestrata dagli inquirenti la casa in via San Corbiniano a San Candido in Alto Adige dove la scorsa notte si è consumato il duplice omicidio di una donna e di un uomo. Sono in corso accertamenti balistici per capire con quale arma Ewald Kuehbacher, 50 anni, ha ucciso l’anziano padre Hernann di 90 anni e una vicina di casa, Waltraud Jud di 50 anni . Quest’ultima, stando ad una prima ricostruzione, uscita dal proprio appartamento dopo aver sentito rumori provenienti dall’abitazione della famiglia Kuehbacher. L’anziano padre Hermann era un guardiacaccia in pensione. Gli inquirenti stanno cercando di individuare se Ewald ha utilizzato, e eventualmente quale, una delle armi che deteneva il padre. Dopo essersi barricato all’interno dell’appartamento , Ewald Kuehbacher, vistosi ormai braccato dai carabinieri del Gis, ha tentato di suicidarsi sparandosi alla gola: ora è in fin di vita in ospedale.