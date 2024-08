Fuoristrada precipita da un sentiero montano, un morto e una donna ferita a Scanno

Grave incidente stradale a Frattura, frazione del territorio comunale di Scanno, sul sentiero montano che dal borgo antico semi abbandonato conduce al Piano delle Cinquemiglia in direzione Roccaraso. Il bilancio è di un morto e un ferito. Dalle prime informazioni si è appreso che un 40enne romano, al termine di un'escursione, si è ribaltato con il fuoristrada per seicento metri. Con lui si trovava anche una giovane di circa 20 anni che è stata trasportata nell'ospedale di Sulmona in condizioni discrete. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i volontari del soccorso alpino e speleologico.