Chi è Pavel Durov, il fondatore di Telegram arrestato ieri sera a Parigi

Nato il 10 ottobre 1984 a San Pietroburgo, in Russia, Durov ha dimostrato fin da giovane un grande talento per la programmazione. Ha studiato all'Università Statale di San Pietroburgo, dove si è laureato in filologia. Nel 2006, ha lanciato VKontakte, ispirandosi a Facebook, che stava guadagnando popolarità in quel periodo. VKontakte è rapidamente diventato il social network dominante in Russia e nei paesi post-sovietici.

Pavel Durov è un imprenditore e programmatore russo, noto per essere il fondatore di VKontakte (VK), uno dei più popolari social network in Russia, e di Telegram, una popolare applicazione di messaggistica istantanea.

Tuttavia, nel 2014, Durov ha lasciato VKontakte a causa di conflitti con il governo russo e con gli azionisti dell'azienda, che avevano legami con il Cremlino. Questo ha portato Durov a lasciare la Russia, diventando in seguito un cittadino di Saint Kitts e Nevis.

Dopo l'uscita da VK, Durov ha concentrato i suoi sforzi su Telegram, un'applicazione di messaggistica lanciata nel 2013, nota per le sue avanzate funzionalità di privacy e sicurezza. Telegram è diventato popolare non solo per la sua sicurezza, ma anche per la sua resistenza alla censura governativa, rendendolo un importante strumento di comunicazione per attivisti e utenti in paesi con forti restrizioni alla libertà di espressione.

Pavel Durov è spesso descritto come un uomo d'affari riservato e enigmatico, con forti opinioni sulla privacy, la libertà di informazione e la crittografia. Grazie al successo di Telegram e alla sua indipendenza dai governi, Durov è diventato una figura di spicco nel dibattito globale sulla privacy digitale.