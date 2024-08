Messina, infermiera aggredita in corsia al Papardo, insorge la Uil-Fpl: "Servono maggiori controlli"

Ancora un episodio di violenza all'ospedale Papardo di Messina. Dopo le recenti aggressioni ai medici del Pronto soccorso generale, ieri un'infermiera del reparto di Medicina è stata aggredita senza motivo da un paziente che l'ha prima insultata e poi spintonata, causandole una contusione alla spalla che ha richiesto cure mediche. Sul posto sono intervenuti la guardia privata e la polizia. Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl di Messina, ha commentato l'accaduto, ribadendo la necessità di misure di sicurezza più rigide per tutelare il personale sanitario. "Serve un impegno concreto del management per introdurre deterrenti contro la violenza", ha dichiarato, esprimendo solidarietà alla lavoratrice e auspicando una maggiore protezione per i dipendenti della struttura.