Tragedia in Uruguay, muore il calciatore Izquierdo. Aveva avuto una crisi cardiaca in campo

Juan-Manuel Izquierdo non ce l'ha fatta. Il Nacional di Montevideo ha annunciato la morte del 27enne difensore uruguaiano che lo scorso giovedì è stato vittima di una crisi cardiaca durante la trasferta di Libertadores in casa del San Paolo. L’ospedale Albert Einstein della città brasiliana, dove era stato ricoverato d’urgenza, aveva già fatto sapere domenica sera che i nuovi accertamenti avevano evidenziato "una progressione del danno cerebrale e un aumento della pressione intracranica" mentre il bollettino medico di ieri aveva registrato un ulteriore peggioramento parlando di "problema neurologico critico". Al capezzale di Izquierdo erano accorsi i genitori e la moglie mentre già dopo quanto era accaduto in campo la Federazione uruguaiana aveva provveduto a sospendere tutti i campionati. "Una perdita irreparabile", il cordoglio del Nacional dove Izquierdo giocava dal 2019. La salma del calciatore - al quale era stata diagnosticata un’aritmia cardiaca dieci anni fa, quando era nelle giovanili dell’Atletico Cerro - sarà riportata in patria nei prossimi giorni per i funerali.