Consulta calabresi nel mondo, il presidente Occhiuto nomina il nuovo delegato: è Giovanni Greco

Giovanni Greco, assessore e già sindaco di Castrolibero, è il nuovo delegato della Consulta dei calabresi nel mondo. L'amministratore castroliberese ha voluto ringraziare il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per l'incarico. "Nel ringraziare il Presidente della Regione Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami nel designarmi come suo delegato a presiedere la Consulta dei Calabresi nel Mondo per le attività previste dalla L.R. n.8/2018, desidero innanzitutto rivolgere un cordiale saluto a tutti voi, ed esprimere profonda gratitudine per il costante impegno dimostrato da ciascuno e dagli uffici preposti nel perseguire gli obiettivi della Consulta. La Consulta rappresenta un rilevante strumento di conoscenza e comunicazione che, operando su un ampio orizzonte, si è evoluta negli anni in un organismo capace di costruire reti, favorire la cooperazione e promuovere eventi e progetti, come il turismo di ritorno per la riscoperta delle proprie radici e tradizioni. Ha inoltre facilitato scambi culturali e incontri con enti e buyer internazionali, e ancora ha attivato forme di partnership di associazioni e federazioni di calabresi nel mondo con soggetti pubblici e privati come le Camere di Commercio e le Università. Una vera e propria istituzione, che ha consolidato la sua presenza tra le comunità per costruire un patrimonio inestimabile che abbiamo il dovere di preservare.

Numerosi corregionali, che con sacrificio hanno raggiunto posizioni di vertice in vari settori della società, sono oggi modelli di riferimento in ambito economico, sociale e istituzionale. Le loro competenze hanno arricchito le realtà di cui fanno parte, rappresentando una risorsa inestimabile.

Con un cambio di passo, la Regione Calabria intende valorizzare e promuovere il complesso legame di relazioni, riconoscendo il ruolo strategico e inestimabile del Consultore. La vostra presenza ed in particolare la vostra instancabile azione, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita culturale ed economica per la nostra Regione, che determinerà un sicuro ritorno positivo. Durante il mese di agosto ho avuto l’opportunità di conoscere alcuni di voi ed ho potuto apprezzare in ciascuno: esperienza, competenza, capacità professionali e un autentico e profondo legame con la propria terra di origine. In un rinnovato impegno, molti di voi chiedono di riprendere il lavoro svolto negli anni, bruscamente interrotto dagli eventi pandemici e da altri fattori esterni, per mettere a disposizione il proprio know-how e, attraverso associazioni e federazioni e la rete di relazioni create con i tanti calabresi presenti nel mondo, promuovere iniziative e progetti alla luce delle nuove e complesse sfide che siamo chiamati a vivere insieme, mediante una “governance condivisa”. Nel riconoscere maggiore spazio alla vostra azione, la Regione Calabria intende affrontare queste sfide, per confermare le diverse attività avviate e allo stesso tempo favorire la creazione di nuove e interessanti opportunità di cooperazione e sviluppo, richiamando ad esempio l’attenzione della Comunità internazionale sulla straordinaria posizione che la nostra regione occupa al centro del Mediterraneo. A tal proposito, il nostro Governatore Roberto Occhiuto, è stato recentemente rieletto presidente della Commissione Intermediterranea (CIM), di cui fanno parte 38 regioni di 8 Stati membri dell’Unione europea e di altri Paesi, tra cui Albania, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco e Spagna. Questo prestigioso ruolo riveste un’importanza fondamentale nei rapporti con le Comunità di calabresi residenti nei diversi continenti, soprattutto in virtù di quell’immagine positiva e propositiva della Calabria di cui voi Consultori siete diventati “ambasciatori”. Sono pertanto onorato di mettere a disposizione il mio personale impegno e l’esperienza maturata come Sindaco, a servizio della “Consulta dei Calabresi nel Mondo” e sono certo che, con il vostro prezioso contributo, raggiungeremo grandi obiettivi".