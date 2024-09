“Muina Fest”, a Cosenza il primo festival interculturale IL PROGRAMMA

Muina Fest è il primo festival interculturale che si sta organizzando a Cosenza su volontà delle comunità straniere presenti in città e grazie alla Consulta Intercultura Cosenza.

Nell’ideazione e organizzazione dell’evento sono coinvolte le comunità sudamericane (Argentina, Cuba, Ecuador, Brasile, Venezuela, Perù); quelle asiatiche (Filippine, Pakistan, Bangladesh, India); le comunità africane (Senegal, Camerun, Nigeria, Marocco, Ghana, Tunisia, Guinea, Mali, Somalia, Togo, Burkina Faso, Niger, comunità del Biafra) e quelle europee (Ucraina, Rom/Sinti, Rumena).

Il programma

C’è bisogno, però, anche di un sostegno economico.

Ecco perché i promotori hanno messo in piedi una raccolta fondi online per allestire, al Museo dei Brettii e degli Enotri, una mostra fotografica dell’artista ucraina Viktoriia Kononenko e un’esposizione di opere della pittrice Rom Franca Bevilacqua e dell’artista keniota Waweru Joseph Weche; realizzare una rassegna cinematografica di cortometraggi in collaborazione con “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”; organizzare una partita di cricket Pakistan-Bangladesh e un torneo di calcio; far sfilare gli abiti tradizionali di ogni paese e tante altre attività.