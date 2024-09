L'Ic Rende Commenda inizia il nuovo anno all'insegna... della cartellonistica

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, l'IC Rende Commenda ha deciso di rinnovare la cartellonistica per le classi della scuola primaria nel plesso centrale.

Da oggi, infatti, ogni classe di scuola primaria dell'Ic Rende Commenda, ha una adorabile piastrella in ceramica artigianale che indica classe e sezione. Significativi i simboli presenti sulle piastrelle, allegorie del percorso degli alunni: dal seme di un albero, utilizzato per una classe prima, ad un fiore in crescita, fino al fiore che ha concluso il suo percorso per una classe 5. Un simbolismo importante che vuole sottolineare come il percorso scolastico sia un evento fondamentale e formativo per ogni bambina e bambino, punto cardine della scuola. Un percorso fatto di tappe e di obiettivi da raggiungere.

Un ringraziamento alla dirigente scolastica professoressa Simona Sansosti, sempre lungimirante e attenta all'importanza di un ambiente accogliente e sereno per tutta la comunità scolastica. Grazie al prof. Mario Ferrantino Cosenza che ha curato il progetto ed ha svolto il ruolo di mediatore, attivo e propositivo per concretizzare le molte esigenze della scuola. Un grazie alla generosità di Francesco Elia Lecis, papà presente di un’ alunna della scuola e proprietario dell'impresa "Bath Living" che ha realizzato e donato le piastrelle.

Inoltre, l'idea di utilizzare delle ceramiche artigianali, insieme alle decorazioni che sono anche il simbolo della vita di un allievo, rappresentano un input, per i docenti, per spiegare agli alunni il valore del lavoro artigianale e l'importanza di un ambiente sereno per vivere meglio.

Quando le persone hanno un obiettivo comune e lavorano in sinergia, con serenità ed empatia, una intera comunità scolastica potrà godere di un ambiente più curato, fatto di dettagli dedicati che possono fare la differenza!