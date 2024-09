Messina, due traghetti Caronte&Tourist si "sfiorano" al porto: nessun ferito

Due traghetti della Caronte&Tourist sono venuti a contatto nel tardo pomeriggio di oggi durante le fasi di approdo al porto di Rada San Francesco. La bidirezionale "Zancle" stava per attraccare dopo la corsa proveniente da Villa San Giovanni, quando ha toccato la "Giuseppe Franza" che era inoperosa in porto.

Un contatto molto lieve, fanno sapere dalla compagnia armatrice, che ha solo "sverniciato" la "Giuseppe Franza" senza creare danni nè alla stessa zattera nè soprattutto alla "Zancle" sulla quale c'erano decine di passeggeri e automobili.

Sempre secondo Caronte&Tourist non si sono registrati feriti anche perché "le due navi si sono solo sfiorate". La "Zancle" era stata messa in servizio, aggiungendosi alle altre due più grandi navi già operative, per un improvviso picco di traffico. La navigazione nel corso della serata è proseguita senza ritardi. Dell'incidente sono state avvisate le autorità competenti.