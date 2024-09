Da occhiali smart a chip per l'Intelligenza Artificiale: "neurale" è la nuova parola chiave

Un assaggio lo ha dato Meta , nei giorni scorsi, svelando il prototipo Orion : sono occhiali olografici che si indossano sul volto e funzionano in abbinamento ad un braccialetto che interpreta i segnali neurali associati ai gesti delle mani. Un raccordo che sembra ispirato ai dispositivi sviluppati da Ctrl-labs , una società di interfaccia cervello-macchina acquisita da Meta nel 2019. Gli Orion sono un prototipo disponibile agli sviluppatori, potrebbero arrivare sul mercato entro due anni.

Dopo l’intelligenza artificiale la parola chiave della tecnologia potrebbe essere ' neurale '. Associata ai progetti più complessi di interfaccia cervello-computer come Neuralink di Elon Musk (è il più famoso ma nel mondo ce ne sono decine), il salto mediatico potrebbe avvenire con la diffusione di questo concetto grazie a dispositivi usati nel quotidiano.

Neurale, infine, è anche la parola chiave dei processori per l'intelligenza artificiale chiamati appunto Neural processing unit (NPU). Sono dedicati all’esecuzione dei calcoli più complessi e sono presenti sui computer con a bordo l'intelligenza artificiale, i cosiddetti 'AI Pc' (come quelli di Microsoft, per fare un esempio). Secondo le previsioni degli analisti di Gartner questa categoria di prodotto è destinata a crescere e diventare la «nuova normalità» già entro il 2026.