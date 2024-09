Pechino, Sinner ci prende gusto e vince in rimonta anche contro Safiullin. Bene anche Paolini e Cobolli

Jannik Sinner conquista i quarti di finale al «China Open», Atp 500 da 3.720.165 dollari che si sta giocando sul duro dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino. Il campione azzurro, numero uno al mondo, ha battuto in rimonta Roman Safiullin, numero 69 del ranking Atp, in due ore e 21 minuti di gioco, con il punteggio di 3-6 6-2 6-3. Sinner, a caccia del settimo titolo stagionale malgrado la notizia del ricorso della Wada contro la sua assoluzione per doping, affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, numero 37 al mondo.

Ok anche Cobolli e Paolini

Anche Flavio Cobolli conquista i quarti. Il 22enne azzurro, numero 32 del mondo, ha battuto il russo Pavel Kotov, numero 63 del ranking Atp, in due set 6-4 6-2. Ai quarti Cobolli affronterà il vincente della sfida tra Adrian Mannarino e Daniil Medvedev.

Nel tabellone femminile, esordio vincente per Jasmine Paolini. La giocatrice toscana, n. 5 del mondo, ha battuto per 7-5 6-4 la danese Clara Tausen. «È stata dura, lei gioca molto bene, ha un diritto davvero veloce e potente - le parole di Paolini dopo l’incontro -. Ho cercato di rimanere lì e di giocare tutti i punti. Amo questo torneo, lo scorso anno ho raggiunto gli ottavi: stavolta mi piacerebbe fare meglio».