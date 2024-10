Ex carabiniere di Messina muore per avvelenamento durante una cena ad Hammamet

Quattro italiani residenti ad Hammamet, a quanto si apprende, sono rimasti vittime nella notte tra il 21 ed il 22 settembre scorso di un avvelenamento accidentale durante una cena alla quale avrebbero partecipato una decina di persone, tutte pensionate, iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Uno dei quattro, Giuseppe Maio, messinese, carabiniere in pensione, è morto; un altro - ex dell’Aise in congedo - è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Nabeul: è in coma farmacologico ed avrebbe riportato importanti danni cerebrali. Da quanto emerso, l’avvelenamento sarebbe dovuto al consumo di una bottiglia di liquore artigianale, prodotta da uno dei commensali. Le autorità di polizia tunisine avrebbero aperto un’inchiesta per accertare dinamiche e responsabilità.