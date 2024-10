Cosenza, serve la scossa in attacco contro il Sudtirol

La seconda peggiore difesa del campionato per migliorare la statistica dei gol realizzati. Il Cosenza ha un’opportunità importante con il Sudtirol per risolvere le sue difficoltà e ritrovare slancio.

Gli altoatesini, formazione dall’età media più alta (30 anni), sono l’unica squadra di B che finora non è mai riuscita a mantenere la propria porta inviolata. Nelle prime sette giornate ha subìto sempre almeno una rete, 12 in totale. Peggio, in senso globale, soltanto il Frosinone che di marcature ne ha incassate 13 (a 12, come i biancorossi, c’è invece anche la Carrarese). Inoltre, Giacomo Poluzzi ha la peggiore percentuale di parate del campionato.

Il portiere biancorosso finora ha compiuto soltanto 10 interventi, con un 50% di parate. Dato che rappresenta di gran lunga la percentuale più bassa della cadetteria (Micai, nella zona bassa, ha il 74.1%). Sono cifre che i rossoblù dovranno sfruttare per riassaporare i tre punti, sfuggiti contro Sassuolo e Bari. Potranno farlo davanti al loro “branco”, nel fortino dal quale sono arrivati il 78% dei punti totalizzati in queste prime sette giornate.

Un’insidia in meno. Con un bollettino medico, il Sudtirol nella giornata di ieri ha annunciato che contro i Lupi non ci sarà Salvatore Molina. La freccia di Valente nel secondo tempo del confronto con il Palermo, si è fermato a causa di un trauma contusivo al costato. La botta gli impedirà di partecipare alla partita con il Cosenza, rientrerà in gruppo dopo la sosta. Una notizia favorevole pertanto per Alvini e i suoi uomini, che avranno un pericolo in meno dai quali doversi difendere.

Il laterale ex Crotone, infatti, ha cominciato la stagione in maniera spedita e finora è stato uno dei tre migliori marcatori dei biancorossi con due reti all’attivo (insieme a lui Casiraghi e Rover) e un assist. La sua assenza dovrebbe essere rimpiazzata da El Kaouakibi, che lo ha già rilevato contro i rosanero e prima pure con la Sampdoria.

Designazione. Per la sfida del “Marulla” è stato designato Daniele Perenzoni di Rovereto. L’arbitro trentino ha diretto il Cosenza in quattro circostanze ma soltanto una volta in riva al Crati. Il bilancio non è favorevole ai silani, che con lui sono caduti due volte. Hanno pareggiato e vinto, invece, in un caso. Nell’ultima gara, tuttavia, è stato rotto il tabù con lui perché i rossoblù, in quel caso, si sono sbarazzati del Lecco, in trasferta, per 3-1. Confida adesso di riprendere da lì il Cosenza, che ha perso per 3-1 nell’unico precedente giocato in terra bruzia.

Questo è avvenuto sempre nella scorsa stagione ma ad inizio dicembre, contro la Ternana (1-3). Prima di allora anche un pari per 1-1 con il Cittadella a novembre 2022 e una sconfitta contro il Parma ad agosto 2022. Il perito chimico di Rovereto, alla 30esima in serie B, sarà supportato nella direzione arbitrale dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Tiziana Trasciatti di Foligno e dal quarto uomo Gabriele Totaro di Lecce. Sul match ci saranno anche gli occhi del Var Francesco Fourneau di Roma 1 e l’Avar Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.