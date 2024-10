Milazzo, un successo la giornata per lo sport: migliaia di persone alla Marina Garibaldi

Migliaia di persone hanno e stanno affollando la Marina Garibaldi dalle prime ore della mattinata. Tutte impegnate nelle varie discipline messe a disposizione dagli organizzatori.

La giornata dello sport organizzata dal Movimento sportivi milazzesi è stata un successo. Non solo a livello organizzativo ma anche per la grande partecipazione di gente. La giornata di sole ha favorito la presenza di migliaia di persone che si sono riversate in marina e visitare i vari stand sportivi. Tante le esibizioni che si sono susseguite per tutta la mattinata e nel pomeriggio, dal tennis alla pallavolo passando per vari balli da sala, ginnastica artistica, Mma e tanti altri. I complimenti sono arrivati anche dall’amministrazione comunale attraverso il primo cittadino Pippo Midili che si è detto soddisfatto per l'organizzazione e la capacità che la manifestazione ha avuto nell'attirare così tanta partecipazione di sportivi e pubblico.