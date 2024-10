Sinner colpisce troppo forte e rompe la racchetta di Machac. Il ceco ironizza e gli mostra... il cimelio

Un uragano azzurro. Il secondo set della semifinale di Shanghai tra Sinner e Machac è stato caratterizzato da grande tensione e spettacolo. Dopo aver eliminato Alcaraz, il ceco puntava alla finale e per lunghi tratti ha messo in difficoltà Sinner, ma l'italiano ha prevalso con talento e determinazione, vincendo 6-4 7-5. Machac, sebbene sconfitto, ha impressionato per il suo percorso nel torneo e ha ricevuto i complimenti del pubblico e dello stesso Sinner. Durante il match c'è stato anche un episodio curioso: Sinner, in trance agonistica, ha rotto involontariamente la racchetta di Machac con un dritto potentissimo, fortunatamente accolto con ironia dal ceco che gliel'ha mostrata affermandosi: "Troppo veloce..."