Sinner misura la sua grandezza contro l'immortale Djokovic, stamattina la finale a Shanghai

La finale più attesa è servita: Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno stamattina (10.30 ora italiana) per il Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Due generazioni a confronto, con Sinner, numero uno del ranking mondiale, e Djokovic, il 37enne serbo, ultimo moschettiere ancora in attività. Djokovic andrà a caccia del titolo numero 100 e del 41° 1000 della sua carriera. Sinner ha battuto Tomas Machac 6-4 7-5 in un’ora e 43 minuti, raggiungendo l’ottava finale dell’anno e la 64ª vittoria stagionale. Grazie ai punti conquistati a Shanghai, l'azzurro è certo di chiudere l’anno da numero uno del mondo, il primo italiano a riuscirci. Djokovic ha sconfitto Taylor Fritz 6-4 7-6(6) e ha commentato: «È stata una battaglia incredibile... Nel tie-break, chiunque di noi poteva vincere. È bello che la rincorsa al titolo 100 accada qui a Shanghai». Sinner ha dichiarato: «Chiudere l’anno da numero uno è una bella sensazione. È stata una stagione fantastica, ma non è ancora finita. Domani mi attende una grande finale e non vedo l’ora di giocarla. Diventare numero uno era un sogno, ma esserlo a fine stagione è una sensazione diversa, e cerco di restare concentrato per la finale». Sinner ha sottolineato quanto sia orgoglioso del traguardo raggiunto, il primo tennista italiano a farlo, e ha parlato dello stato di salute del tennis italiano, con tanti ottimi giocatori tra la top100 e la top200. Riguardo a Djokovic, Sinner ha detto: «Abbiamo sempre giocato match molto tirati, lui rappresenta una delle sfide più grandi che il nostro sport possa offrire. Staremo a vedere come andrà». Lo spettacolo, in ogni caso, è assicurato.