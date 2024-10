Italia-Israele, capitan Di Lorenzo eroe del match: "Giornata indimenticabile. La doppietta? Ero già contento per la fascia"

"La doppietta da capitano? Era emozionante anche solo portare la fascia e i due gol sono qualcosa di bello. È una serata che mi porterò dietro per tutta la vita". Lo ha detto a Rai Sport Giovanni Di Lorenzo dopo i due gol segnati nel 4-1 inflitto dagli azzurri ad Israele in Nations League. "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, l’ho affrontato con equilibrio e sono andato avanti - ha ricordato il difensore azzurro - Ho iniziato la stagione in maniera importante, sia col Napoli che con la nazionale. Ora spero di andare avanti. Quella di oggi era una partita difficile che abbiamo fatto diventare facile".