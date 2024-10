Pre-qualificazione agli Internazionali di Roma, Domenico Pitingolo in vetrina a Crotone

Domenico Pitingolo ha conquistato il torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, assicurandosi un posto nella fase regionale. Sabato 12 ottobre, presso il Circolo Tennis Sporting Club di Crotone, si è conclusa la fase provinciale del torneo, che ha visto i migliori talenti locali sfidarsi per proseguire il loro cammino verso il prestigioso Masters 1000 del Foro Italico, in programma dal 7 maggio 2025. Pitingolo, allenato dall’Istruttore Federale FIT Matteo Coscia, ha dominato la competizione, vincendo ogni incontro senza cedere nemmeno un set. Nella finale, ha dimostrato tutta la sua superiorità imponendosi su Emiliano Morandi con un netto 6/1 6/1, offrendo una prestazione di altissimo livello che ha messo in evidenza la sua forza e determinazione. Al termine del torneo, Pitingolo ha voluto elogiare i suoi avversari: «Un grande applauso a tutti i partecipanti per le loro prestazioni straordinarie e per aver mostrato un grande tennis. Ogni giocatore ha dato il massimo sul campo, dimostrando abilità, tecnica e una passione innata per questo sport». Lo Sporting Club di Crotone, organizzatore dell’evento, ha raccolto consensi per l'ottima gestione del torneo, che ha offerto uno spettacolo tennistico di alto livello e messo in risalto il talento di Pitingolo. Questo trionfo non solo valorizza il vincitore, ma accresce anche il prestigio del circolo, consolidandone il ruolo di piattaforma per i giovani talenti emergenti nel mondo del tennis. Il prossimo impegno di Domenico Pitingolo sarà dal 20 ottobre presso il Circolo Tennis "Rocco Polimeni" di Reggio Calabria, dove si disputerà la fase regionale. In palio, l’accesso alla fase finale degli Internazionali BNL d’Italia, che si terrà al Foro Italico di Roma, offrendo ai partecipanti la possibilità di coronare il sogno di competere in uno degli eventi più importanti del calendario tennistico internazionale.