Messina, le liti tra ragazzine sono una "messa in scena" per i social? Si segue anche questa inquietante pista

Le risse tra adolescenti si stanno moltiplicando a un ritmo preoccupante, sollevando sospetti non solo tra gli inquirenti ma anche nell'opinione pubblica. L'ultimo due sere fa in via I Settembre, a pochi metri da Piazza Duomo. Un episodio che segue di pochi giorni quelli di Villa Dante e sul tram che transita dal Viale San Martino.

Gli episodi - caratterizzati da schiaffi, tirate di capelli e scene di violenza - sembrano costruiti appositamente per essere pubblicati sui social. I video di queste liti diventano rapidamente virali, alimentando il dubbio che ci sia una matrice comune dietro questi fenomeni. Sono sempre ragazzine, con i capelli lunghi, che nei video inizialmente parlano tranquillamente per poi passare all'azione. E quasi mai i loro coetanei maschi intervengono con decisione per saperarle.

Un fatto inquietante è che chi riprende le scene, invece di cercare di fermare le aggressioni, si limita a filmare e condividere, contribuendo alla diffusione di queste immagini. Se si tratta di una nuova moda, è una moda pericolosa: schiaffi, pugni e ciocche di capelli strappate sono reali, anche se fortunatamente nessuna delle protagoniste è finita in Pronto soccorso, né risulta alcuna denuncia per aggressione da parte delle vittime di turno.