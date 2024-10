Cinema in lutto, muore a 59 anni Adamo Dionisi. Ha interpretato uno dei boss nella serie tv Suburra

È morto l'attore Adamo Dionisi, noto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Dionisi aveva intrapreso la carriera artistica dopo aver recitato in carcere, dove fu recluso per una vicenda di droga. Si è spento all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, all'età di 59 anni, dopo una malattia. Il suo esordio cinematografico risale al 2008 con il film Chi nasce tondo..., che ha anche co-sceneggiato. Caratterista in varie pellicole, nel 2014 fu scelto da Abel Ferrara per interpretare una guida napoletana nel film biografico Pasolini. La notorietà arrivò nel 2015 con il ruolo di antagonista nel film Suburra, e successivamente nella serie tv omonima, iniziata nel 2017. Nel 2018 prese parte al film Dogman di Matteo Garrone e nel 2023 a Enea di Pietro Castellitto. Ex capotifoso degli Irriducibili della Lazio, Dionisi venne arrestato nel 2001 dalla Digos per una vicenda di droga e scontò la pena nel carcere di Rebibbia, dove partecipò a vari progetti teatrali. Il 7 dicembre 2017, mentre si trovava in villeggiatura a Viterbo, fu nuovamente arrestato per aver aggredito l'ex fidanzata, danneggiato una camera d’albergo e opposto resistenza alla forza pubblica. Processato per direttissima, si scusò in seguito e promise di risarcire la struttura turistica.