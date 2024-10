“MessinaScrive”, nasce il collettivo letterario coordinato da Eliana Camaioni

Nasce il collettivo letterario “MessinaScrive”, che riunisce oltre una quarantina tra scrittori, poeti, operatori culturali, saggisti, comunicatori con l’obiettivo di realizzare iniziative di scambio, collaborazione, promozione culturale e editoriale nel segno della città dello Stretto e di «un’identità collettiva”. Nella sede di viale della Libertà la scrittrice Eliana Camaioni, fondatrice e coordinatrice del gruppo, ha presentato il progetto insieme ai “Responsabili”: Alessandro Carrozza (social media manager), Daniela Cucè Cafeo (responsabile “I Narrativi”), Francesca Calapai (responsabile “I Lettori della Poesia”), Giorgio Donato (responsabile “I Fantastici”), Lelio Naccari (responsabile “Mussa”), Stefania Tedesco (responsabile MessinaScrive&Legge Giallo”, Enrico Terzi Lombardo (responsabile “Diritti degli Autori”).

Presentando il gruppo, Camaioni ha esposto le finalità del “Collettivo”, e le tante attività che verranno promosse, tra cui l’organizzazione di laboratori letterari, di scrittura e di lettura, la presentazione di libri, incontri tematici, iniziative editoriali, servizio editing e coaching, comunicazione pubblicitaria, naming e marketing, reading, gruppi di lettura. A breve verrà presentata un’antologia letteraria, con al centro Messina, pubblicata dall’editore Di Nicolò, assieme a un’apposita collana editoriale e a un merchandising con specifici gadget. Tra le attività di sostegno, anche l’assistenza e la consulenza legale per gli autori. Per il 2025 si sta programmando la prima edizione del festival letterario e di un contest dedicato al giallo, per cui si vuole promuovere un apposito “crowdfounding”. Un progetto articolato e poliedrico dal forte senso identitario che vuole alimentare e valorizzare in senso comunitario l’intensa attività letteraria e culturale cittadina, anche creando dei collegamenti con i tanti intellettuali che operano fuori città.