Rischia la vita per un malore in strada, soccorsa dai carabinieri di Cinquefrondi

Mentre transitavano lungo una via del paese, due carabinieri di Cinquefrondi si sono accorti di una scena allarmante: una donna, visibilmente in difficoltà, si era improvvisamente accasciata a terra, colta da un malore ed in preda alle convulsioni.

I militari hanno dunque allertato la Centrale Operativa, chiedendo l’intervento del personale sanitario. Nel frattempo hanno avviato le prime manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere conoscenza alla donna che, all’arrivo del 118, è stata trasportata all’Ospedale di Polistena.