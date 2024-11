Longi, il parco avventura tornerà presto fruibile

Si muove qualcosa per la riapertura del Parco avventura di Longi, una delle attrazioni più suggestive e coinvolgenti del territorio dei Nebrodi.

L’amministrazione comunale del centro montano, guidata dal sindaco Calogero Lazzara, ha definito l’iter per l’impiego di circa 76.000 euro complessivi che serviranno agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per riattivare l’impianto, si auspica a partire dalla prossima primavera.

In particolare 49.000 euro erano già stati destinati dall’assessorato regionale Infrastrutture e mobilità nell’àmbito della cosiddetta “mini finanziaria” di agosto, per cui nelle scorse settimane è stato notificato il decreto d’impegno di spesa a firma del dirigente generale del dipartimento regionale Salvatore Lizio. A questi si aggiungeranno 27.000 euro circa destinati dall’esecutivo longese nell’àmbito di un altro contributo ottenuto per finalità turistiche.

Lunedì la relativa variazione di bilancio approderà in consiglio comunale, che già si era espresso per il precedente contributo, quindi potrà essere dato il via libera alle procedure per l’esecuzione degli interventi.