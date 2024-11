Omicidio Mario Cerciello, definitiva pena a 15 anni per Lee Elder Finnegan

C'è una prima sentenza definitiva per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate in strada a Roma nel luglio del 2019. La Procura Generale, così come i difensori, non hanno presentato ricorso contro la sentenza di condanna a 15 anni e due mesi disposta dai giudici della Corte d’Assise di appello nel luglio scorso a carico di Lee Elder Finnegan, uno dei due giovani americani coinvolti nella vicenda. Per lui, che si trova attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano, la pena è quindi passata in giudicato.

Per l’altro imputato, invece, Gabriele Natale Hjorth, il pg ha fatto istanza in Cassazione in relazione alla sentenza dell’appello bis che aveva fissato in 11 anni e 4 mesi la pena. Un ricorso è stato depositato anche dai difensori dello studente californiano.