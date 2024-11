Natale a Messina, lunedì la presentazione del calendario. L'8 dicembre si accendono gli alberi

Le imminenti festività natalizie a Messina saranno, come da tradizione, occasione per offrire alla cittadinanza momenti di condivisione, di socialità accompagnati dalla magia del Natale, ma anche per promuovere l’intero territorio comunale, centro città e villaggi. È con questo intendimento che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile ha curato l’allestimento di un ricco calendario di iniziative frutto della sinergia di tutta la macchina amministrativa con le partecipate comunali, e in collaborazione con gli operatori tecnici ed economici locali, che hanno manifestato il loro interesse all’allestimento di eventi e spettacoli musicali e di intrattenimento nell’ambito del Natale a Messina 2024 del piano promozionale “Brand Messina”.

Il programma sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà il 2 dicembre prossimo, alle ore 9.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca. E' previsto un evento a Capodanno in piazza Duomo e sempre a piazza Duomo si terrà un concerto di un artista il cui nome verrà svelato nella conferenza di lunedì