Nubifragio notturno e strade allagate a Milazzo: il Comune chiude le scuole

A causa dell’improvviso (il bollettino della Protezione Civile indicava per la giornata odierna allerta gialla) nubifragio che in nottata si è abbattuto sulla città di Milazzo, oggi le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse. La decisione del sindaco alla luce della notevole quantità di pioggia (50/70 mm) caduta in un paio d'ore.

Il primo cittadino ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) al fine di gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza. Immediatamente è stato disposto un monitoraggio del territorio col supporto dei vigili urbani, degli operai, dei giardinieri e dei tecnici del Comune, per intervenire nei punti dove si sono registrati le maggiori criticità.

Tra queste Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso e via Acqueviole, San Marco, Bastione, mentre gli operai sono ancoa al lavoro per sistemare i tombini che sono saltati anche nel centro cittadino.

“Il COC è operativo – afferma il primo cittadino – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando, inoltre, di segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da case se non per improrogabili necessità visto che anche in queste ore pomeridiane sta continuando a piovere con una certa insistenza”.