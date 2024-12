Francia, il nuovo premier è Francois Bayrou

Il presidente Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Francois Bayrou , suo alleato centrista dal 2017. La notizia della nomina è stata formalizzata in un comunicato dell’Eliseo, un testo di sole poche righe in cui viene affidato a Bayrou il mandato di «formare il nuovo governo» .

La scelta di Macron: alleanza e fiducia

Macron e Bayrou hanno un’alleanza consolidata che risale alle elezioni presidenziali del 2017, quando Bayrou decise di sostenere la candidatura dell’attuale presidente anziché presentarsi per la quarta volta. Da allora, Bayrou è stato uno stretto collaboratore, sebbene nel 2017 abbia lasciato il governo per uno scandalo legato a presunti impieghi fittizi di assistenti parlamentari, vicenda che non ha intaccato il rapporto tra i due leader.