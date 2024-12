Notte di Natale a Messina, in Cattedrale Accolla ha esortato i messinesi a essere pellegrini di speranza

Cattedrale gremita per la Veglia della Notte di Natale presieduta dall'arcivescovo. Poche ore dopo l'avvio ufficiale del Giubileo ordinario 2025 con l'apertura della porta santa della basilica di San Pietro a Roma, mons. Accolla ha esortato i messinesi a essere pellegrini di speranza in questo tempo storico di disagio e sofferenza a causa di guerre e soprusi: "Quanto è bello scoprire la ricchezza della misericordia e del perdono: questo è il senso del Giubileo. Il Papa ci invita a sperare contro ogni speranza attraverso il pentimento, la compassione, le opere di misericordia corporale e spirituale", ha detto il pastore. Al termine della messa la processione fino alla galleria Inps dove è stato allestito il presepe: qui l'arcivescovo ha deposto il Bambinello e ha pregato con e per tutti i messinesi.

I fedeli giunti in basilica hanno avuto la possibilità di ammirare in tutto il suo splendore il paliotto dell’altare maggiore raffigurante l’Ambasceria in visita alla Vergine Maria. La pregevole opera in argento e rame dorato del peso di 200 chilogrammi circa, è stata sottoposta a un’opera di restauro eseguita da maestro Carmelo Geraci. “Si tratta, come ha spiegato il delegato arcivescovile per la Cattedrale mons. Roberto Romeo, di un’opera di grande valore e inestimabile bellezza che meritava per questo di essere riportata all’antico splendore”. In occasione del Giubileo ordinario 2025 che si aprirà il 29 dicembre prossimo in tutte le diocesi, la chiesa di Messina Lipari Santa Lucia del Mela contribuirà alla costruzione dell’ambone, luogo in cui viene proclamata Parola di Dio, un segno di memoria immortale di questo anno santo.