Messina, lotta dura contro i falò di Capodanno. E a Bordonaro appare uno striscione: "Lasciateci liberi di festeggiare"

Interventi in corso in diverse zone della città per rimuovere le cataste di legna allestite per i festeggiamenti della mezzanotte. Pattuglie della Polizia Municipale, coordinate dal comandante Giovanni Giardina, e squadre di MessinaServizi sono impegnate ad individuare ed eliminare le montagne pronte a diventare falò.

Singolari gli striscioni affissi alle Case gialle di Bordonaro, uno dei luoghi in cui ogni anno vengono portate via tonnellate di legname: “Lasciateci liberi di festeggiare”, questo uno dei messaggi che hanno accolto gli agenti della Municipale e i mezzi di MessinaServizi.

“Non ci si rende conto della pericolosità di questi comportamenti” commenta la presidente della società, Mariagrazia Interdonato. Interventi in corso a San Filippo superiore, dove si è reso necessario anche l’ausilio dei vigili del fuoco per bagnare la legna che i mezzi non sono riusciti a portare via, a Mangialupi, via Pietro Castelli, viale Giostra. A Gravitelli sono stati necessari ben cinque camion per portare via tutto il legname accumulato.