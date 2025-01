L'ultima figuraccia dell'anno va in diretta da Reggio, durante il countdown per il 2025 scappa la parolaccia: “Teste di...”. Le scuse di Liorni

«Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente». Al termine della diretta Rai da Reggio Calabria per 'L'anno che verra', show di fine anno per salutare l’arrivo del 2025, il conduttore Marco Liorni si è scusato perché, durante il countdown per l’arrivo del nuovo anno si è sentita chiaramente una parolaccia. Sui social immediatamente sono diventate virali le immagini ufficiali in cui si vede Liorni sul palco e accanto a lui si vede Angelo Sotgiu dei 'Ricchi e poveri' inveire usando un’espressione «sconveniente» perché aveva «il microfono chiuso».