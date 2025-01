Università, il Mur: "La modifica dello Statuto della "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è priva di effetti"

La modifica allo Statuto dell’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2024, è priva di effetti perché sull’approvazione di tale atto non si è esaurito il potere di controllo prescritto dalla legge in capo al Ministero dell’università e della ricerca (MUR).

Nel dettaglio, la disciplina vigente in materia (legge 9 maggio 1989, n. 168) prevede che sulle proposte di modifiche statutarie avanzate dagli Atenei il Ministero dell’università e della ricerca eserciti il controllo di legittimità e di merito.

Nel caso specifico dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria tale potere non si è esaurito, in quanto dal MUR sono state richieste, prima che il Decreto Rettorale fosse stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, delle integrazioni documentali, necessarie e propedeutiche al completamento dell'istruttoria, che non sono state fornite. Pertanto, non essendo stato concluso l’iter procedimentale, la modifica statutaria in questione è priva di effetti. Lo comunica una nota dell’Ufficio stampa del MUR.