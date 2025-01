Tolkien, a Messina incontro con Vittoria Alliata

È un personaggio importantissimo, nel mondo italiano degli estimatori di Tolkien e dei suoi capolavori: è stata la prima a tradurre dall’inglese in italiano la trilogia del «Signore degli anelli», quando peraltro era giovanissima. Un testo divenuto poi capitale, e amatissimo da generazioni di lettori. In occasione delle annuali celebrazioni per il compleanno di J.R.R. Tolkien (era nato il 3 gennaio 1892), l’associazione culturale Eriador di Messina, in collaborazione con il Cidi Messina e con Terremoti di Carta, ospiterà la principessa Vittoria Alliata di Villafranca e Valguarnera, che sarà protagonista di un incontro che si svolgerà oggi alle 16 all’Istituto Teologico San Tommaso di Messina.

L’insigne studiosa del mondo arabo, nonché giornalista e autrice di numerosi testi fondamentali per lo studio della cultura islamica, racconterà la sua esperienza di traduttrice e il suo legame con il testo più celebre del Legendarium tolkieniano.

Al termine dell’incontro – che sarà aperto dai saluti del presidente dell’associazione Eriador, prof. Marco Boncoddo, e da un ricordo del principe Francesco Alliata a cura del dottor Sergio Todesco – sarà celebrato il Tolkien Toast 2025, tradizione ormai consolidata per tutti gli appassionati dell’autore più influente della letteratura anglosassone contemporanea.