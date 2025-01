Uno studente su 2 ha trovato le aule fredde al rientro a scuola

Uno studente su 2 ha trovato le aule fredde al ritorno dalle vacanze di Natale. Un copione che si ripete ormai da anni, come testimonia l’annuale sondaggio condotto nei giorni scorsi dal portale Skuola.net, su un campione di mille alunni di medie e superiori.

Alla ripresa delle attività didattiche, più di uno su due (53%) ha riportato di temperature basse in aula. E per circa un quarto (24%) la situazione è stata valutata persino peggiore di come l'avevano lasciata a dicembre.

Termosifoni spenti e finestre aperte: le cause principali

A determinare questo quadro è stata soprattutto, pare, l'assenza di programmazione da parte degli istituti. Perché una delle motivazioni principali alla base del freddo a scuola, a detta degli studenti, risiede nel fatto che i termosifoni sono rimasti spenti per tutte le feste e che non sono stati accesi nemmeno nei giorni immediatamente precedenti il rientro, per riscaldare un po' gli ambienti: a mettere ciò in cima alle cause scatenanti del gelo è il 23% degli intervistati.