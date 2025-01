Tragedia a Latina, una 30enne assalita e uccisa dai cani dell'amico: la polizia spara per fermarli

Appena si è avvicinata al giardino della villa di un suo amico i cani si sono avventati contro di lei azzannandola a morte. Tragedia alla periferia di Latina dove una ventisettenne di origini nigeriane è morta per le ferite riportate.

L'allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte in via Piccarello. Ad attivare i soccorsi alcuni vicini che hanno sentito le urla disperate della giovane aggredita dal branco di animali. In pochi istanti è stata letteralmente assalita nel giardino dell’abitazione di un amico che in quel momento non era in casa.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura pontina. Al loro arrivo la vittima era a terra in una pozza di sangue ancora circondata dal branco. Un agente per allontanare i cani, ancora inferociti, e consentire ai soccorritori di avvicinarsi a lei ha sparato con la pistola d’ordinanza. Uno degli animali è stato abbattuto mentre un secondo sarebbe rimasto ferito. Gli altri, sprovvisti di microchip, sono scappati.