"Non potrò più sorridere, ma continuerò a farlo grazie a voi". Aperta la camera ardente del piccolo Mattia Cossettini

E’ stata aperta questa mattina nella casa funeraria di Tricesimo (Udine) la camera ardente di Mattia Cossettini, il bambino di 9 anni morto in Egitto durante una vacanza con i genitori. I genitori hanno preferito allontanarsi prima dell’inizio delle visite, scrivendo un breve messaggio sul libro dei ricordi: «Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza».

A fianco del feretro c'è un’immagine di Mattia con la scritta "Non potrò più sorridere ma continuerò a farlo attraverso tutti voi». Accanto alla bara, una corona di fiori dei vigili del fuoco volontari di Codroipo, di cui fa parte anche il padre del bambino. Le esequie saranno celebrate venerdì 17 gennaio alle 15 nel duomo di Tricesimo. Nelle prossime settimane è atteso l’esito dell’autopsia che è stata eseguita ieri al rientro della salma dall’Egitto.