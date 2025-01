Piu sicurezza nel settore portuale e marittimo catanese: firmato protocollo tra Inail e Direzione marittima

Gli obiettivi dell'intesa. Il documento prevede la pianificazione e l’attuazione di iniziative congiunte nel campo della formazione e dell’informazione per prevenire incidenti sul lavoro, con particolare attenzione agli ambienti confinati o oggetti ad inquinamento. Nel protocollo, inoltre, vengono segnalati l’impegno ad implementare le metodologie per la mappatura dei rischi in ambito portuale e l’avvio di campagne di comunicazione per promuovere la cultura della salute e sicurezza nel settore marittimo e portuale. L’accordo ha una durata di tre anni e prevede l’istituzione di un comitato di coordinamento con rappresentanti di entrambe le parti: un organismo con il compito specifico di monitorare e coordinare le attività previste, garantendo la massima efficacia degli interventi.

Inail sottoscrive accordi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Inail, da soggetto erogatore di prestazioni assicurative, è diventato soggetto attivo di protezione sociale, orientando la sua azione alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi di prevenzione. L’Inail è, da tempo, collocato nel sistema prevenzionale nazionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione. Artuso: “Impegno comune per la prevenzione”. “Questo protocollo rappresenta - ha dichiarato Diana Artuso, direttrice territoriale Inail di Catania - un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici possa produrre risultati tangibili per il benessere dei lavoratori, la sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità assoluta e richiede un impegno congiunto”. Ranieri: “Mettere a disposizione competenze e risorse”. “Il cluster portuale rappresenta un settore strategico di primaria importanza per il nostro territorio catanese – ha affermato il contrammiraglio, Antonio Ranieri – e questo accordo consente di mettere a disposizione competenze e risorse per un obiettivo comune”. Asaro: “Una collaborazione da estendere all’intero territorio regionale”. “L'accordo sottoscritto dalla Direzione territoriale di Catania ha un valore altamente sperimentale per tutta la struttura regionale dell’Istituto - ha sottolineato Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia - i risultati raggiunti saranno oggetto di un attento monitoraggio al fine di estendere questa proficua collaborazione all’intera Isola”.