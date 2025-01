La Fiorentina non sa più vincere: 1-1 con il Torino. Poker del Cagliari sul Lecce, Parma e Venezia si annullano

Fiorentina-Torino 1-1

RETI: 38' pt Kean, 25' st Gineitis.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Dodo 6, Comuzzo 5, L.Ranieri 5.5, Gosens 6; Adli 5.5, Mandragora 6.5 (31' st R.Sottil sv.); Colpani 6 (45' st Kouame sv.), Gudmundsson 6.5 (31' st Beltran sv.), Folorunsho 6.5; Kean 7. In panchina: Terracciano, Martinelli, Parisi, Pongracic, Moreno, Valentini, Harder, Richardson. Allenatore Palladino 5.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic 7; Dembele 4, Maripan 5.5, Coco 5.5, Sosa 6 (17'st Masina 6); Ricci 6, Tameze 6.5 (12' st Gineitis 7); Lazaro 6, Vlasic 5 (12' st Nije 6), Karamoh 6 (40' st Pedersen sv.); Adams 5.5 In panchina: Paleari, Donnarumma, Dalla Vecchia, Sanabria, Yesin. All. Godinho 6.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.5.

NOTE: Pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 19313. Incasso: 444585 euro. Espulso al 33' pt Dembele per somma di ammonizioni. Ammoniti: Kean, Gosens, Koaume, Nije Angoli: 9 a 2 per la Fiorentina. Recupero: 2' pt, 4' st .

La Fiorentina non rompe il proprio incantesimo in fatto di ritorno alla vittoria, due punti nelle ultime sette partite, pareggiando per uno a uno in casa contro il Torino. Non basta alla squadra allenata da Raffaele Palladino, quest’ultimo fischiato sia al momento delle sostituzioni che a fine partita, aver giocato per oltre un’ora, recuperi compresi, in superiorità numerica. Una volta passata in vantaggio con Kean i viola si sono adeguati ai ritmi dei propri avversari ed hanno pagato a caro un errore in disimpegno difensivo del duo Comuzzo-Aldi. Per i granata con questo pareggio invece prosegue la propria striscia di risultati positivi e la crescita come personalità.