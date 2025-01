Sicilia, in piazza la protesta di forestali e balneari: le manifestazioni domani a Palermo

Vertenze molto diverse fra loro, alle quali il governo si prepara a rispondere con una strategia nuova. Per quanto riguarda i forestali Palazzo d’Orleans, nella riunione che ci sarà a fine mattinata con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, ribadirà l’impegno a lavorare a una riforma del settore. Nella quale però perde decisamente quota la possibilità di inserire le stabilizzazioni. L’obiettivo considerato più realizzabile, per vincoli di legge nazionali e di bilancio, è adesso quello di aumentare per tutti i 15 mila stagionali le giornate di impiego.

Era stato l’uomo forte della Lega in Sicilia, Luca Sammartino, a svelare ai sindacati i dettagli del piano: l’aumento delle giornate lavorative avrebbe coinvolto tutti gli stagionali, che sono 14.783. I 1.926 e che oggi svolgono 78 giornate, e i 7.876 che arrivano a 101 sarebbero saliti fino a 156. I 4.981 operai che fino a quest’anno hanno svolto 151 giornate lavorative dovevano salire fino a 178. Dal 2026 sarebbero scattate le stabilizzazioni, da prevedere in una riforma che doveva vedere la luce insieme alla Finanziaria regionale.

A un mese dal varo delle manovra i sindacati hanno preso atto che da Roma non sono arrivati i 55 milioni e che la riforma è insabbiata all’Ars. Da qui la decisione di tornare in strada: «Basta prese in giro. La riforma non può più attendere. Di annunci e promesse, tra dichiarazioni farlocche a Palermo e fantomatiche piogge di milioni in arrivo da Roma, ne abbiamo abbastanza», hanno detto i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, che hanno organizzato per domani alle 10 in piazza Indipendenza a Palermo una manifestazione di protesta.