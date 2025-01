Resta giallo dell'ereditiera Maria Henao Knezevicha, le ossa sono di animali

Per molte ore si è sperato che si potesse riaprire il caso di Cogollo del Cengio, lo snodo sui monti vicentini dell’enigma che accompagna dal 2 febbraio la scomparsa dell’ereditiera statunitense di origini colombiane Ana Maria Henao Knezevich, sparita da Madrid all’inizio dello scorso febbraio. Resti di ossa erano stati trovati stamani nel fiume Astico, a Piovene Rocchette (Vicenza) a poca distanza da Cogollo. Una analisi approfondita ha consentito di capire in poche ore che non si trattava di frammenti non umani ma di un grosso animale.

La segnalazione era arrivata nella serata di ieri, indicando la zona in prossimità del Ponte Pilo, e ha fatto scattare nella mattinata l’intervento dei carabinieri e del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno provveduto al recupero del materiale organico, su cui ora verranno svolti gli accertamenti. Recentemente gli investigatori avevano svolto ricerche proprio in questa zona del Vicentino, in particolare lungo la vecchia strada «del Costo» a Cogollo del Cengio, dove si sospetta maggiormente potrebbe essere stato nascosto il corpo. A essere indagato è l’ex marito della donna, David Knezevich, manager 36enne di origine serba, che si trova in carcere a Miami.