Fratellini ricoverati a Cosenza, bimbo trovato dai carabinieri a casa del compagno della madre

Il bambino di due anni ricoverato da ieri sera in chirurgia pediatrica a Cosenza, dove era già ricoverato il fratellino di 4, è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Paola all’interno dell’abitazione del compagno della madre, 22enne. Secondo quanto si apprende, l’uomo si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il bambino non è residente e domiciliato in casa del compagno della donna.

Intanto, l’avvocata Francesca Cribari, legale della mamma e della nonna dei piccoli, indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei fratellini, parlando con l'Ansa ha sottolineato che «la priorità è la salute dei bambini. Chiamo continuamente per avere loro notizie. Al momento - ha aggiunto - sono in attesa di verificare il fascicolo, perché adesso c'è solo il decreto di allontanamento, quindi non c'è la convalida da parte del gip».

«Il padre biologico dei bambini - ha spiegato l’avvocata - non ha mai fatto una telefonata per sapere come stessero i figli. Lui vedeva i bambini, ma non si è mai interessato della loro salute in questo periodo, così come suoi altri familiari».