Il Cosenza stringe i tempi per Garritano: sul piatto un contratto di un anno e mezzo

Luca Garritano e il Cosenza sono sempre più vicini. Il ritorno del centrocampista bruzio in riva al Crati è ogni giorno più concreto. Le parti sono al lavoro per avvicinare le posizioni e far convergere gli interessi di tutti. Il calciatore non vede di cattivo occhio la possibilità di tornare nella sua città natale. A 30 anni suonati (è vicino ai 31, li festeggerà l’11 febbraio), il giocatore tornerebbe malgrado una situazione di classifica molto complicata e lo spettro della retrocessione. Il suo contratto con il Frosinone è in scadenza alla fine della stagione e con la società laziale non sono mai stati avviati i contatti per un rinnovo. Il Cosenza invece è pronto a mettere un accordo di un anno e mezzo. Vale a dire ciò che resta di questo torneo e anche il prossimo. Una possibilità che darebbe a Garritano di riavvicinarsi agli affetti familiari vestendo i colori mai rinnegati. Il calciatore, che ha mercato anche in serie C, nella sua prima avventura con il Cosenza, nella stagione 2018-2019, ha totalizzato 26 partite, tre gol e altrettanti assist. Malgrado ciò è stato un percorso al di sotto delle aspettative personali, a causa di una collocazione tattica non perfettamente inquadrata ed in linea con le sue caratteristiche. Il suo ritorno a Cosenza gli concederebbe un’altra chance. Una possibilità che vuole giocarsi nel migliore dei modi nel tentativo di diventare profeta in patria.

Il direttore sportivo Gennaro Delvecchio aveva già pensato a lui durante la scorsa estate ma poi ogni discorso si è impantanato, soprattutto a causa della durata contrattuale. Adesso, però, la base dell’accordo appare più vicina e se tutto dovesse procedere spedito, il centrocampista del Frosinone tornerà ad essere un Lupo prima del gong della mezzanotte di lunedì.

Il mercato del Cosenza non si limiterà però a lui. Sia in entrata sia in uscita, il ds rossoblù deve chiudere altre operazioni per migliorare l’organico a disposizione di Massimiliano Alvini. Sempre più vicino alla porta d’uscita è Luca Strizzolo. La Triestina sta continuando a muoversi per strappare il sì del giocatore, dopo il rifiuto degli scorsi giorni. Gli alabardati lo accoglierebbero a braccia aperte per incrementare i numeri del proprio attacco. La società friulana è in pole per l’attaccante, destinato a lasciare la città bruzia ormai da settimane. E il suo addio si concretizzerà a cavallo del match contro la Sampdoria, l’unica da lui punita da quando veste la maglia silana. Il suo gol da fuori area, che ha consegnato la vittoria per 2-1 contro i doriani, lasciava presupporre ad un altro sviluppo della stagione. Tuttavia, iI rendimento di Strizzolo non è stato all’altezza delle aspettative. Con la sua partenza, il Cosenza libererebbe un posto in attacco per fare spazio ad un elemento che si spera possa avere una lama più affilata. L’arrivo di Gabriele Artistico, da solo, non è stata sufficiente per colmare le carenze evidenziate dai silani in zona gol. Nelle ultime ore di mercato, pertanto, si punterà a sfruttare il domino che si genererà tra gli attaccanti. Gli occhi saranno puntati su un uomo in grado di garantire esperienza ed affidabilità. Ma servirà uno sforzo deciso per provare a cambiare il volto ad una classifica complicata.