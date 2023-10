Goal Collection Serie D: primo acuto per la LFA Reggio Calabria, testa a testa tra Siracusa e Trapani

Scorpacciata di gol nella 6^giornata segnata da un nuovo turno infrasettimanale. Ben 28 gol, nessun pareggio e un dato che non sorprende, forse più di tanto: 5 le vittorie esterne, 4 i successi casalinghi.

Ad eccezione della Vibonese, che ha osservato il turno di riposo, zona Playoff dominata dalla presenza di squadre siciliane. Passiamo con ordine alla rassegna che ha inizio dall’attuale capolista, il Siracusa, che dal pareggio contro il Canicattì non ha più sbagliato un colpo. Tre a uno all’Acireale, in apertura De Caro, poi il raddoppio di Aliperta, granata che rientrano in partita alla mezzora di gioco con Montaperto, conto che viene chiuso a 10 dal termine con il 3-1 di Favetta.

Migliore attacco, insieme al Siracusa, con 16 gol ma anche migliore difesa forte dei suoi 0 gol subiti, il Trapani di Alfio Torrisi che infila la quinta vittoria consecutiva battendo il Real Casalnuovo per 4-0. Dal dischetto due volte Cocco, poi Sbrissa e Sparandeo, calano il poker granata.

Prima assoluta, e storica, per il nuovo corso amaranto. La Reggio Calabria vince a Portici in zona Cesarini con la rete di Coppola che vale un’importante iniezione di fiducia.

Al 3°posto sono ben 4 le squadre appaiate. Tra queste il Licata di Pippetto Romano, ancora imbattuto, che batte la Nuova Igea Virtus nella ripresa con le reti, a inizio e fine 2°tempo, di Giannone e Vari.

Successo in rimonta dell’Akragas in casa del fanalino di coda Castrovillari. Rossoneri che, eppure, passano in vantaggio con Cosenza dagli 11 metri, rimonta agrigentina nella ripresa ad opera di Baio e Grillo.

A 12 punti, nel gruppone di inseguitrici, riemerge il Città di Sant’Agata che manda al tappeto il Locri con un gol per tempo del suo totem Totò Mincica.

Torna a gioire il Canicattì, umori diametralmente opposti per il Ragusa. Il derby siciliano va ai biancorossi, guidati da Orazio Pidatella, corsari ad Avola con le reti di Mesenes e Sidibe.

Goleada del Lamezia Terme, sul neutro di Locri, in una gara dai due volti. Vantaggio di Saraniti, San Luca che mette la freccia, tra l’8’ e il 10’ con le reti di Bukva e Loukaris, controsorpasso lametino superata la mezzora di gioco ad opera di Chironi e Terranova.

Nella ripresa le reti di Bonanno e Diaz fissano il risultato sul 5-2 in favore dei lametini.

Chiudiamo il nostro ampio focus con la vittoria esterna della Sancataldese in striscia utile nelle ultime 3 partite. Verdeamaranto che scappano con le reti di Mazza e Correnti, l’unico squillo calabrese è ad opera di Romano.

Archiviata la sesta giornata, il tour de force prosegue con un weekend alle porte. La goal collection vi dà appuntamento al prossimo lunedì.