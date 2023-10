«Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia». Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Antonio Conte frena le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia.