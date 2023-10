Inter, tris al Toro: la squadra di Inzaghi con una marcia in più nella ripresa

Torino - Inter 0-3

Marcatori: 15'st Thuram, 22'st Lautaro, 50'st Calhanoglu (rig).

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6, Schuurs 5.5 (6'st Sazonov 5.5), Rodriguez 5.5; Bellanova 6.5, Vlasic 6, Ricci 6.5, Lazaro 5.5 (41'st Ilic 5); Seck 6 (29'st Gineitis 5.5), Linetty 5.5 (41'st Vojvoda sv), Pellegri 5.5 (29'st Sanabria 6). In panchina: Gemello, Popa, N'Guessan, Zima, Antolini, Radonjic, Savva. Allenatore: Juric 5.5.

Inter (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6 (12'st Dumfries 6.5), De Vrij 6, Acerbi 6.5; Darmian 6 (47'st Bisseck sv), Barella 5.5 (12'st Frattesi 6.5), Calhanoglu 7, Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (12'st Carlos Augusto 6); Thuram 7, Martinez 7 (37'st Klaassen sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Bastoni, Agoume, Asllani, Sensi, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 6.5.

Arbitro: Marchetti di Ostia 6.

Note: serata uggiosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Barella, Linetty, Carlos Augusto. Angoli: 2-4. Recupero: 1', 8'.

Nell’anticipo della nona giornata di Serie A, l'Inter batte 3-0 il Torino e conquista la vetta della classifica, in attesa di Milan-Juve. All’Olimpico Grande Torino decidono le reti di Thuram, Lautaro e Calhanoglu, tutte nel secondo tempo. Nonostante un primo tempo poco convincente, nella ripresa l’Inter gioca con una marcia in più rispetto al Toro, anche grazie agli ingressi dalla panchina. Juric deve fare i conti con alcune assenze pesanti, come quelle di Zapata e Buongiorno; turnover, invece, appena accennato nell’Inter, dove rifiatano, in vista della Champions, solo Bastoni e Dumfries. Buona partenza della squadra di Inzaghi che prova a giocare in verticale, sfruttando gli inserimenti di Thuram: nonostante una buona prima mezz'ora, i nerazzurri non producono clamorose occasioni da gol, ad eccezione della punizione di Calhanoglu al 29', fuori di mezzo metro. Nel quarto d’ora finale di tempo è il Torino a prendere il comando delle operazioni, schiacciando l’Inter nella sua metà campo. Gli uomini di Juric prendono coraggio dopo il tiro dalla distanza di Ricci al 33', due minuti dopo, Seck vince un rimpallo e impegna Sommer, grazie ad un insidioso tiro a giro di sinistro.

Al 43' Bellanova serve in area Pellegri, che di testa costringe Sommer alla terza parata nel giro di pochi minuti. La ripresa si apre con il brutto infortunio al ginocchio di Schuurs, fuori in barella e con le mani al volto. L’Inter continua a faticare nella costruzione di azioni offensive e Inzaghi decide di inserire Frattesi, Dumfries e Carlos Augusto nel tentativo di scuotere la squadra. Proprio l’ingresso di Dumfries è decisivo per il gol del vantaggio interista. Al 60' l’olandese scappa sulla corsia di destra e serve Thuram al centro dell’area: l’attaccante francese batte Milinkovic con un destro preciso all’angolino. Dopo il gol il Torino perde ardore e l’Inter raddoppia al 67' con Lautaro, sugli sviluppi di un corner. Il Torino dopo l’infortunio di Schuurs perde tutte le sue certezze in fase difensiva e i nerazzurri continuano ad attaccare a caccia del terzo gol. In pieno recupero, Ilic stende in area Mkhitaryan lanciato a rete: dal dischetto Calhanoglu realizza con freddezza il 3-0. Tre punti d’oro per un’Inter cinica e capace anche di soffrire; per il Torino, invece, è la prima sconfitta casalinga della stagione. I granata, colpevoli di un secondo tempo sotto ritmo, escono dal campo contestati dal proprio pubblico.