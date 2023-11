I tifosi del Milan preparano l'‘accoglienza’ a Gigio: “Dollarumma, l’uomo senza onore, mercenario”

'Dollarumma, l’uomo senza onore, mercenario': sono le parole stampate sui finti dollari che saranno distribuiti dalla Curva Sud del Milan questa sera fuori da San Siro a scherno di Gigio Donnarumma, durante la partita contro il PSG. Lo annunciano gli ultras sul proprio profilo Instagram.

«Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli il degno bentornato. Raccoglieremo una piccola offerta da destinare ad una scuola calcio per non fare crescere mai più gente senza valori come questo indegno». Sarà una partita complicata per Donnarumma bersagliato dalla Curva Sud alla prima presenza a San Siro da avversario del Milan dopo il suo addio a parametro zero.