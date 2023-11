Tonfo Napoli al "Maradona" con l'Empoli. Traballa la panchina di Garcia

Napoli - Empoli 0-1

Marcatore: 46' st Kovalenko

Napoli (4-2-3-1): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 5.5, Olivera 5.5 ( 39' st Mário Rui sv.); Anguissa 6 (27' st Cajuste 6), Lobotka 6; Politano 5.5 (27' st Lindstrøm 6), Raspadori 5.5, Elmas 5.5 (9' st Kvaratskhelia 6); Simeone 5.5 (9' st Zielinski 6). In panchina: Contini, Meret, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbin, Gaetano. Allenatore: Garcia 5.

Empoli (3-4-2-1): Berisha 7.5; Bereszynski 6 (18' st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6; Fazzini 6.5 (26' st Kovalenko 7.5), Ranocchia 6 (35' st Grassi sv.), Maleh 6.5; Cancellieri 6 (35' st Maldini sv.), Cambiaghi 6.5 (18' st Gyasi 6); Caputo 6. In panchina: Perisan, Caprile, Guarino, Marin, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore: Andreazzoli 6

Arbitro: Prontera di Bologna 6 RETE:

Note: mattinata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni Ammoniti: Cajuste, Cancellieri Angoli: 8-3. Recupero: 1'; 4'.

Un gol di Kovalenko al 91mo ha regalato all’Empoli il successo a sorpresa per 1-0 sul Napoli, uscito tra i fischi del Maradona. Partita deludente dei campioni d’Italia che hanno lasciato troppo spazio alla squadra di Andreazzoli e hanno visto le loro occasioni infrangersi sulle parate di un Berisha in grande spolvero.

Il Napoli è in silenzio stampa dopo la sconfitta contro l’Empoli in campionato. Lo ha deciso il club azzurro. Non rilasceranno dichiarazioni nè il tecnico Rudi Garcia né alcuno dei calciatori azzurri.