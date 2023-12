Serie D 17a giornata: prove di fuga per il Trapani, corsaro sul Licata. Un pari che serve a poco nel big match tra Siracusa e Vibonese, Reggina che si aggiudica il derby contro il Locri

È ancora presto parlare di fuga ma questa 17^giornata del girone I di serie D segna il primo allungo del Trapani, corsaro a Ravanusa, nella gara contro il Licata. Vantaggio che sale a 4 punti, grazie al pareggio per 2-2 nella gara del “De Simone” tra le primissime inseguitrici.

Ci pensa, sempre, Oliver Kragl a sbloccare la partita con un mancino a fil di palo, chirurgico e imprendibile per Valenti. Temporaneo pareggio, dei gialloblù, ad opera di Saito che di testa batte Ujkaj non esente da colpe ma è ancora un colpo di testa, quello di Ba, nella ripresa a regalare 3 punti fondamentali al Trapani.

Ricca di emozioni e palpitazioni la sfida al vertice tra Siracusa e Vibonese. Ospiti che passano in vantaggio con un contropiede letale e finalizzato da Convitto ci pensa Maggio a rimettere i conti apposto con la solita incornata da ariete, Vibonese che ritorna avanti dagli 11 metri con Tandara. Nella ripresa il tiro a giro di Zampa vale il definitivo 2-2.

Festeggia le 200 presenze in maglia amaranto nel migliore dei modi Nino Barillà, autore dagli 11 metri del gol vittoria che decide Reggio Calabria-Locri.

Splende di salute il Ragusa che vince, senza troppi patemi, sul campo della Gioiese. In rete Tuccio, Romano, la rete di Benkhalqui riapre i giochi chiusi dai sigilli di Ejjaki e Vitelli.

Sorride l’Acireale, davanti al proprio pubblico, di misura sul Canicattì. La rete di Lo Coco vale 3 punti preziosissimi in chiave salvezza, buio pesto tra le file biancorosse che chiudono in 9 uomini con i rossi di Messina e Raimondi.

Pari a reti bianche nella sfida tra San Luca e Akragas, dilaga il Portici sul Castrovillari. Manita servita dal tris di Maione e dalle reti di Pio Schiavi e Lo Prisco. Osservano il turno di riposo il Real Casalnuovo e il Città di Sant’Agata, blitz esterno della Sancataldese sul campo della Nuova Igea Virtus. Le due reti verde amaranto portano la firma di Varela e di Mazza.

Termina qui la nostra 17esima goal collection, appuntamento rimandato tra 7 giorni per la penultima giornata del girone d’andata che si chiuderà con un nuovo turno infrasettimanale.